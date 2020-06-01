Молодые художники Тобольска открыли выставку "Город Т"

Молодые художники Тобольска открыли выставку "Город Т" | Фото: организаторов выставки Молодые художники Тобольска открыли выставку "Город Т" | Фото: организаторов выставки

Выставку "Город Т" организовали молодые художники Тобольска. Он открыта в залах Детской школы искусств города по адресу: ул. Челюскинцев, 1. Работает пока только онлайн.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила куратор онлайн-выставки "Город Т", педагог Дома детского творчества Тобольска, художник Анастасия Иликпаева.

"Около года назад родилась идея провести такую выставку, мы хотели ее открыть в апреле, но не получилось из-за коронавирусной инфекции. Сейчас она работает онлайн. Выставка посвящена Тобольску. Семь художников из объединения молодых художников, которое открылось в 2015 году, представили для экспозиции свои работы в техники графика. На выставке также есть фотографии и инсталляции", - рассказала она.

Художники постарались передать то, что их волнует в Тобольске. Кто-то интересуется историей города, старинными домами. Кто-то следит за развитием современного городского пространства. Один из художников делает инсталляции, есть даже инсталляция на злобу дня – с масками, добавляет Анастасия Иликпаева.

Выставка "Город Т" открылась в онлайн 8 июня и продолжит свою работу до 30 июня. Художники, чью работы вошли в экспозицию, в ролике презентуют свои работы, рассказывают о теме. Как заметила куратор проекта, в комментариях к ролику зрители могут задавать вопросы художникам.

"После публикации видеоролика, еще планируем выложить фотографии работ и справки о самих мастерах. Выставку молодых художников Тобольска "Город Т" жители и гости города смогут увидеть офлайн после снятия всех ограничений", - говорит куратор онлайн-выставки "Город Т", педагог Дома детского творчества Тобольска, художник Анастасия Иликпаева.

Анжела Лебедева