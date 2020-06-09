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Около четырнадцати тысяч тюменцев пострадали от укуса клещей

Общество, 17:41 09 июня 2020

управление Роспотребнадзора Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области

Около 14 тыс. раз обращались в медицинские учреждения жители Тюменской области по поводу присасывания клещей. Из них 3 тыс. 187 - дети 14 лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всем пострадавшим, не привитым против КВЭ, назначается экстренная профилактика иммуноглобулином. Зарегистрировано пять случаев заболевания клещевым энцефалитом, а также шесть случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораторию Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

Продолжает работу горячая линия областного Роспотребнадзора по профилактике клещевых инфекций: 8-9044-92-92-30.

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# клещевой энцефалит , клещи , Роспотребнадзор

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