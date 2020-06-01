На трассе в районе села Уват введено реверсивное движение

| Фото: Уралуправтодор во ВКонтакте | Фото: Уралуправтодор во ВКонтакте

Реверсивное движение на время ремонтных работ введено на участке автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск (367-378 км, с. Уват) до 31 августа, сообщает Уралуправтодор.

Установлен светофор. Здесь стартовали работы по устройству слоев износа, которые позволят предупредить и приостановить разрушение покрытия, а также восстановить основные эксплуатационные свойства дороги: ровность и сцепление. Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала в последние два года.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).