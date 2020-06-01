В Викуловском районе обеспечат безопасность всех пунктов для голосования

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34 участка для голосования по поправкам в Конституцию откроется в Викуловском районе. Из них четыре – в районном центре.

Об этом сообщила управляющая делами администрации Викуловского района Елена Горбунова.

"Комиссии начнут работу 16 июня, к 20 июня все будет готового для голосования. Все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором, будем соблюдать. Обязательны маски, перчатки, соблюдение социальной дистанции", - отметила она.

У входа на всех участках для голосования оборудуют пункт для дезинфекции рук, здесь же будут выдавать индивидуальные средства защиты. Наблюдатели разместятся в 1,5-2 метрах от столов и кабин для голосования. В течение всего дня прибывшим на участок будут измерять температуру бесконтактным методом.

Паспорт на входе можно показать на расстоянии. Также придется снять маску на время для удостоверения личности. Подпись в получении бюллетеня гражданин ставит сам, но каждый своей ручкой. Вся процедура рассчитана на 15 минут на одного избирателя.

Елена Горбунова напомнила, что тем, кто прописан в Викуловском районе, но не проживает здесь, приезжать на голосование не нужно. Внести свое имя в списки избирателей можно на любом удобном участке в системе "Мобильный избиратель". Прием заявлений начался 5 июня и продлится до 21 июня. Подать их можно в МФЦ, на портале Госуслуг и в территориальных избиркомах, а с 16 июня - в своих участковых комиссиях.

Напомним, голосование за поправки в Конституцию продлится семь дней - с 25 июня по 1 июля, чтобы не собирать сразу много людей на участках. Проголосовать можно будет сразу за весь пакет поправок или против всех.

Евгения Шевцова