Есенгалий Ибраев: голосование по поправкам в Конституцию будет безопасным

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию - важнейшее событие в жизни государства и общества. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

"Я постоянно встречаюсь со своими соотечественниками и в областном центре, и в муниципалитетах. В обсуждении поправок в Основной закон приняли участие сотни проживающих в регионе казахов. Люди намерены прийти на голосование. Мы понимаем, что изменение Конституции - историческое событие. От нашей воли зависят дальнейшая жизнь и развитие страны, будущее наших детей и внуков", - подчеркнул председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области.

По мнению Есенгалия Ибраева, при проведении голосования россиянам гарантирована полная безопасность.

"Температурный контроль, выдача средств индивидуальной защиты, максимально бесконтактная процедура регистрации голосующих и другие меры санитарно-эпидемиологической безопасности, которые будут приняты на участках для голосования по поправкам в Конституцию, помогут нам избежать заражения коронавирусной инфекцией. Я уверен, что в голосовании примет участие подавляющее большинство россиян", - заявил он.

Напомним, всенародное голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля.