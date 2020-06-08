Голосование по поправкам в Конституцию будет безопасным, заверили в Центризбиркоме

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Не более восьми человек в час будут находиться на избирательных участках при голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова,

"В результате принимаемых мер по эпидемической безопасности произойдет рассредоточение людей во времени и пространстве, и это будет безопаснее, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях. Это точно будет безопаснее, чем сходить в магазин", - заявила Элла Памфилова в ходе видеосовещания, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Глава ЦИК РФ отметила, что Центризбирком изучил опыт зарубежных стран по проведению различных избирательных кампаний.

"Не менее 11 государств проводили выборы различного уровня в период пандемии. Мы посмотрели, чему мы можем поучиться, оказалось, что многие формы обеспечения безопасности у нас уже применяются, а по целому ряду направлений мы ушли вперед", - цитирует Эллу Памфилова пресс-служба Центризбиркома.