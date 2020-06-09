Поправки в Конституцию усиливают роль Совета Федерации в управлении страной

| Фото: council.gov.ru | Фото: council.gov.ru

Поправки в Конституцию усиливают роль верхней палаты российского парламента в управлении страной, в том числе - в кадровой сфере.

В соответствии с поправками, руководители федеральных органов исполнительной власти, включая федеральных министров, ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться президентом России по итогам консультаций с Советом Федерации.

Кроме того, к ведению Совета Федерации предлагается отнести прекращение по представлению президента полномочий судей Конституционного суда, Верховного суда, кассационных и апелляционных судов - в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи.

Кандидатуры для назначения на должность председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты будет вносить в Совет Федерации президент. Также, в соответствии с поправками, к ведению Совета Федерации относится заслушивание ежегодных докладов Генпрокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в стране.

"В законе о поправке есть четкое положение, что поправки вступят в силу только при условии, что граждане на общероссийском голосовании поддержат изменения в Конституции. То есть, решение принимают люди, это позиция президента", - подчеркнул глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Напомним, всенародное голосование по поправкам в Конституцию России назначено на 1 июля.