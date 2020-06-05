Поправки в Конституцию защитят животных и окружающую среду

| Фото: Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН | Фото: Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН

Поправки в Конституцию России обязывают правительство РФ принимать меры к сохранению природного богатства и биологического разнообразия нашей страны, к снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Также в Основном законе страны предлагается закрепить необходимость ответственного отношения к животным.

Люди в условиях пандемии особенно остро стали реагировать на любые нарушения их прав на благоприятную среду, отметила заместитель председателя Госдумы РФ Ольга Тимофеева. По оценкам ВЦИОМ, 96% граждан обращают внимание именно на экологические поправки в Конституцию.

"Поэтому мы будем усиливать парламентский и общественный контроль за соблюдением природоохранного законодательства", - цитирует вице-спикера пресс-служба Госдумы РФ.