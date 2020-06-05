  • 5 июня 20205.06.2020пятница
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Поправки в Конституцию защитят животных и окружающую среду

Политика, 12:17 05 июня 2020

Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН | Фото: Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН

Поправки в Конституцию России обязывают правительство РФ принимать меры к сохранению природного богатства и биологического разнообразия нашей страны, к снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Также в Основном законе страны предлагается закрепить необходимость ответственного отношения к животным.

Люди в условиях пандемии особенно остро стали реагировать на любые нарушения их прав на благоприятную среду, отметила заместитель председателя Госдумы РФ Ольга Тимофеева. По оценкам ВЦИОМ, 96% граждан обращают внимание именно на экологические поправки в Конституцию.

"Поэтому мы будем усиливать парламентский и общественный контроль за соблюдением природоохранного законодательства", - цитирует вице-спикера пресс-служба Госдумы РФ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# поправки в Конституцию , экология

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:17 05.06.2020Поправки в Конституцию защитят животных и окружающую среду
20:08 03.06.2020Поправки в Конституцию усиливают парламентский контроль
19:31 03.06.2020Сергей Корепанов: важнейшей задачей органов власти является поддержка населения
16:41 03.06.2020Николай Цуканов: ситуацию с применением оружия при задержании жителя Екатеринбурга взял на личный контроль