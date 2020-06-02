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Закрепление роли Госсовета в Конституции обеспечит взаимодействие органов власти

Политика, 14:51 02 июня 2020

rapsinews.ru

После принятия поправок в Конституцию России Государственный совет РФ обеспечит согласованное взаимодействие органов власти и будет определять основные направления внутренней и внешней политики страны.

Формирование Госсовета входит в число полномочий президента России, а статус этого органа будет определяться специальным федеральным законом, гласит поправка в Основной закон страны.

Органы государственной власти уже действуют в логике этих поправок, отметил председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации РФ Андрей Клишас.

"Мы видим это по законам, которые принимаются. По решениям президента, правительства. Граждане справедливо полагают, что та социально-ориентированная политика, которую сегодня демонстрируют власти, должна быть закреплена в Основном законе. Они видят в этом очень важные для них конституционные гарантии своих прав. Поправки в Основной закон служат хорошей основой для политической консолидации общества", - цитирует сенатора пресс-служба Совета Федерации Андрей Клишас.

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# Андрей Клишас , поправки в Конституцию , Совет Федерации

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