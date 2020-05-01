Поправки в Конституцию усиливают требования к кандидатам в президенты России

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Новые, более строгие требования к кандидатам в президенты России предлагается закрепить в Основном законе страны.

В поправке в Конституцию предлагается закрепить требование о постоянном проживании кандидата в президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом.

"Требование к кандидату на должность президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства", - говорится в тексте поправки.

Помимо этого, российский парламент поддержал поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков, сообщает пресс-служба Госдумы РФ. "Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков", - добавляется в поправке.