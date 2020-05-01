Володин отметил важность поправок в Конституцию о взаимодействии органов госвласти

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Государственная дума получит право утверждать кандидатуру председателя правительства РФ, предлагаемую президентом. Назначать утвержденного председателя будет президент.

Также Государственной думой будут утверждаться кандидатуры заместителей председателя правительства и федеральных министров (за исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет президент, в частности министров "силового блока") по представлению председателя правительства РФ.

В настоящее время при внесении предложений председателем правительства по кандидатурам будущих членов правительства для назначения президентом Российской Федерации, отсутствуют процедуры их обсуждения и консультаций.

Председатель Государственной думы Вячеславьа Володин в интервью "Парламентской газете" отметил, что было бы правильно, чтобы Государственная дума, как минимум, участвовала в консультациях при назначении членов правительства.

"Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию. Наличие возможности представительной власти высказать свое мнение главе государства по предлагаемому составу правительства как органа, осуществляющего исполнительную власть, соответствовало бы принципам должного баланса властей, обеспечивало бы более высокий уровень ответственности в работе членов правительства, - сказал он. - И, что также важно, способствовало повышению эффективности реализации конституционных полномочий президента Российской Федерации по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".