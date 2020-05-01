Поправка в Конституцию будет способствовать развитию научного потенциала страны, считает Дмитрий Тарасов

| Фото: с личной станицы Дмитрия Тарасова ВКонтакте | Фото: с личной станицы Дмитрия Тарасова ВКонтакте

Поправка в Конституцию РФ, касающаяся государственной поддержки научно-технологического направления, является одной из важнейших для развития научного потенциала страны и законодательно закрепляет ту работу, которая уже ведется в регионах.

Такое мнение высказал директор детского технопарка "Кванториум" Тюмени Дмитрий Тарасов.

"Это важные для развития государства поправки, и на данный момент работа уже ведется. В рамках нацпроекта "Образование" открыто более ста детских технопарков в России, к 2024 году их будет уже более 250. Открываются и мобильные кванториумы для детей в населенных пунктах с населением до 30 тысяч человек. То есть первые шаги сделаны, и как раз поправки в Конституцию закрепят на законодательном уровне эту работу. Поэтому я поддерживаю их и считаю необходимыми", - подчеркнул Дмитрий Тарасов.

Он рассказал, что в тюменском детском технопарке образование бесплатно для всех желающих. Ребята не только обучаются, но и объединяются в команды, создают собственные научные проекты, участвуют в конкурсах и получают гранты на их реализацию.

"Сюда же мы привлекаем и бизнес-партнеров. Предприятия являются наставниками и иногда заказчиками этих проектов. Кроме того, представители компаний приглашают ребят к себе на производственную практику", - добавил Дмитрий Тарасов.

Отражен в поправках и тренд на цифровизацию, который наблюдается в стране в последние годы. И здесь, по мнению Дмитрий Тарасова, будет также законодательно закреплена работа, которая уже ведется.

"Так, продолжается обновление детских технопарков. У нас и раньше были творческие кружки, но они долгое время не обновлялись, не финансировались. Сейчас же ситуация меняется, заметен прирост педагогического состава, к нам приходят специалисты высокого уровня. Поэтому закрепление в Конституции этого тренда необходимо и обосновано", - добавил Дмитрий Тарасов.

Любовь Голышева