В Конституции могут зафиксировать норму о МРОТ

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Зафиксировать в Конституции государственную гарантию минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения - правильное и актуальное решение, считает председатель областного совета профсоюзов Михаил Кивацкий.

"Поправки в Основной закон широко обсуждались и в Тюменском областном совете профсоюзов, и на уровне Федерации независимых профсоюзов России. В рабочей группе по подготовке поправок участвовали представители профсоюзного движения. Предложений было много, за ними стоят политические, экономические и социальные интересы людей", - рассказал Михаил Кивацкий.

По мнению председателя Тюменского облсовпрофа, поправки в Конституцию, гарантирующие уважение к человеку труда, позволяют гражданскому обществу настаивать на повышении уровня жизни россиян, достойной зарплате и социальных гарантиях.

"В Конституции все не запишешь, но, основываясь на Основном законе, надо добиваться принятия соответствующих правовых и нормативных актов", - подчеркнул Михаил Кивацкий.

Тюменский профсоюзный лидер призвал земляков принять активное участие в общеросийском голосовании по поправкам в Основной закон страны.