Борис Долженко: дети – наше будущее и важно, каким оно будет
Одна из самых приоритетных поправок в Основной документ страны – это изменения и дополнения о детях. Дети – это наше будущее и очень важно, каким оно будет. Такое мнение высказал заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко.
"Изменения дадут ребенку возможность развиваться гармонично и всесторонне, получить хорошее образование, воспитание и стать достойным гражданином нашего региона, нашей Родины!", - подчеркнул замглавы.
Говоря о поправках в Конституцию, он отметил, что и сейчас в Ишиме для юных россиян делается все возможное.
В детских садах стопроцентный охват детей в возрасте от трех до семи лет, нет очередей. Охват малышей от года до трех составляет 96 %.
Система образования преобразуется в соответствии с требованиями времени, укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений. Детям оказывают всестороннюю помощь и сопровождение.
Инна Кондрашкина