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Борис Долженко: дети – наше будущее и важно, каким оно будет

Политика, 10:04 23 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Одна из самых приоритетных поправок в Основной документ страны – это изменения и дополнения о детях. Дети – это наше будущее и очень важно, каким оно будет. Такое мнение высказал заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко.

"Изменения дадут ребенку возможность развиваться гармонично и всесторонне, получить хорошее образование, воспитание и стать достойным гражданином нашего региона, нашей Родины!", - подчеркнул замглавы.

Говоря о поправках в Конституцию, он отметил, что и сейчас в Ишиме для юных россиян делается все возможное.

В детских садах стопроцентный охват детей в возрасте от трех до семи лет, нет очередей. Охват малышей от года до трех составляет 96 %.

Система образования преобразуется в соответствии с требованиями времени, укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений. Детям оказывают всестороннюю помощь и сопровождение.

Инна Кондрашкина

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# Ишим , поправки в Конституцию

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