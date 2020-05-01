Борис Долженко: дети – наше будущее и важно, каким оно будет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Одна из самых приоритетных поправок в Основной документ страны – это изменения и дополнения о детях. Дети – это наше будущее и очень важно, каким оно будет. Такое мнение высказал заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко.

"Изменения дадут ребенку возможность развиваться гармонично и всесторонне, получить хорошее образование, воспитание и стать достойным гражданином нашего региона, нашей Родины!", - подчеркнул замглавы.

Говоря о поправках в Конституцию, он отметил, что и сейчас в Ишиме для юных россиян делается все возможное.

В детских садах стопроцентный охват детей в возрасте от трех до семи лет, нет очередей. Охват малышей от года до трех составляет 96 %.

Система образования преобразуется в соответствии с требованиями времени, укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений. Детям оказывают всестороннюю помощь и сопровождение.

Инна Кондрашкина