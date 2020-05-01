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Усиление роли Совета Федерации позволит сбалансировать все ветви власти

Политика, 20:37 27 мая 2020

council.gov.ru | Фото: council.gov.ru

Совет Федерации получит право влиять на выбор руководителей министерств обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения ЧС, а также прокуроров субъектов РФ. Такая поправка предусмотрена в Конституции.

Если она будет утверждена, то глава государства сможет назначать руководителей ключевых ведомств только после консультации с сенаторами.

Кроме того, Совет Федерации по представлению президента сможет прекращать полномочия судей Конституционного суда, Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов — в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что новые полномочия при сохранении ведущей роли президента в политической системе, является примером закономерного эволюционного развития государства, без потрясений и революций.

"Гораздо эффективней будет именно такая тщательная, тонкая донастройка системы, которая предлагается поправками. В результате повысится подотчетность членов правительства парламенту, а значит обществу, повысит прозрачность их деятельности", — сказала она.

Также в соответствии с поправками кандидатуры для назначения на должность председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов будет вносить президент. К ведению Совета Федерации относится и заслушивание ежегодных докладов Генпрокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в стране, сообщается на сайте Совета Федерации.

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