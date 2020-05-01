Крашенинников: поправка в Конституцию о неприкосновенности президента делает законодательные нормы более стабильными

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Поправка в Конституцию о неприкосновенности для президента России, прекратившего исполнение своих полномочий, делает законодательные нормы более стабильными. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Сейчас нормы о неприкосновенности и о порядке лишения неприкосновенности бывшего президента РФ закреплены в федеральном законе "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи". Таким образом, эти нормы становятся более стабильными, так как переносятся на уровень Конституции", - цитирует Павла Крашенинникова пресс-служба Госдумы РФ. Кроме того, после исполнения своих полномочий президент России может стать сенатором пожизненно.

В то же время бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном ст. 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности.