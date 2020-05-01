Поправки в Конституцию направлены на защиту окружающей среды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Принимать меры для сохранения природного богатства и биологического разнообразия России, снижения негативного воздействия на окружающую среду обязывают правительство нашей страны поправки в Конституцию. Также в Основном законе предлагается закрепить необходимость ответственного отношения к животным.

Согласно поправкам, которые предлагается внести в статью 114 Основного закона, правительство РФ реализует меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.

Кроме того, в эту статью Конституции предлагается добавить, что правительство России выполняет меры, направленные на сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным.

Природоохранные поправки в Основной закон активно поддержали тюменские эксперты-экологи.

"Защита окружающей среды, обеспечение экологической безопасности сегодня - задача номер один не только для России, но и для всего мира. Экологическая поправка в Основной закон - очень важная и своевременная инициатива", - подчеркнул глава Ассоциации экологов Тюменской области Максима Богопольский.

По мнению руководителя областного детского экологического движения "ЧИР" Светланы Максимовой, от того, удастся ли сегодня сформировать у подрастающего поколения экологическое сознание и ответственное отношение к окружающей среде в целом, зависит, в каком обществе мы будем жить завтра.