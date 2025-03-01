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Подготовку Тюмени к юбилейному празднованию Дня Победы обсудили городские депутаты

Политика, 14:26 27 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подготовку Тюмени к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне обсудили депутаты городской думы 27 марта.

В ходе 15-го заседания гордумы VIII созыва заместитель главы города Дина Горковец сообщила, что в общей сложности в областном центре запланировано около 130 мероприятий.

По словам представителя администрации города, в план празднования Дня Победы уже внесены все необходимые уточнения и дополнения.

Уже к 1 мая город будет украшен согласно утверждённой концепции, наряду с традиционными элементами на улицах Тюмени появятся новые арт-объекты, в том числе "Журавли", "Гвоздики", "Звёзды" и другие.

Дина Горковец подчеркнула, что в 2025 году состоится самое долгожданное мероприятие - акция "Бессмертный полк". Депутат Сергей Пыхалов поинтересовался, предусмотрено ли в рамках шествия участие политических партий и общественных объединений.

"Бессмертный полк" - это акция, объединяющая всех жителей нашего города без исключений, - подчеркнула заместитель главы Тюмени. - И мы будем предлагать принять участие в ней всем партиям и объединениям".

Места и время формирования колонн, а также маршрут следования шествия от Моста влюблённых до ул. Республики будут уточнены, данная информация будет размещена в том числе и в социальных сетях.

Об инициативе секретаря Генсовета "Единой России" Владимира Якушева по присвоению улицам имён героев Великой Отечественной войны и СВО напомнил депутат Сергей Морев.

"Проект "Память рядом" был одобрен президентом нашей страны, - отметил он. - Подскажите, сколько времени займёт этот процесс от принятия решения о переименовании до появления нового названия на карте города?"

О том, что данная работа проводится в рамках соответствующего регламента, рассказал директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов. Он уточнил, что минимальный общий срок выполнения всех необходимых процедур составляет около месяца.

"День Победы - один из важнейших для всей нашей страны праздников, - считает депутат Владимир Сбитнев. - Особенно в 2025 году, когда мы будем отмечать 80-летие Победы".

Он подчеркнул, что для Тюмени празднование должно стать особенным, ведь именно наш город стал родиной масштабного движения "Бессмертный полк".

"Связь поколений, прошлого и будущего обязывает формировать мероприятия таким способом, чтобы они были интересны современному поколению, - отметил глава Тюмени Максим Афанасьев. - А также использовать коммуникации, которыми пользуется сегодня в повседневной жизни наша молодёжь. Мы начали с того, что все памятные места оборудовали информационными стойками с QR-кодом, позволяющим через смартфон получить информацию о происхождении этого монументального места, его смысле, о тех людях, которые ковали победу и трудились в тылу".

Подводя итоги работы, председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова рассказала, что юбилей Великой Победы — это знаковое событие для всех россиян, для горожан, для всех жителей Тюменской области.
Она подчеркнула, что поддержка ветеранов и участников Великой Отечественной войны, проживающих в Тюмени, ведётся на системной основе постоянно.

"И в этой связи очень серьёзное внимание уделяется социально-экономическим условиям жизни наших ветеранов и семей военнослужащих, погибших в годы войны", - добавила она.

Николай Ступников

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