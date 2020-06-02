Поправки в Конституцию усиливают роль Госдумы в формировании правительства РФ

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Утверждать кандидатуру председателя правительства России, предлагаемую президентом страны, будет Государственная Дума РФ в соответствии с поправками в Конституцию.

Назначать утвержденного председателя правительства будет президент. Кроме того, Государственная дума будет утверждать кандидатуры заместителей председателя правительства и федеральных министров по представлению председателя правительства РФ, за исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет президент, в частности министров "силового блока".

При формировании пакета поправок в Основной закон страны было учтено большое количество предложений парламентских фракций, подчеркнул руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Это признали все парламентские партии. Президент вновь продемонстрировал умение слышать и учитывать разные точки зрения для консолидации страны", - цитирует парламентария пресс-служба Государственной думы РФ

Положения Основного закона, устанавливающие в стране суперпрезидентскую власть, когда глава государства управляет правительством и может распустить Госдуму, решает все кадровые вопросы, сегодня требуют корректировки, уверен депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов.

"Поправки в Конституцию, в соответствии с которыми часть президентских функций передается парламенту, выравнивают баланс между исполнительной и законодательной ветвями власти. Часть президентских функций передается парламенту. Это нормальное явление для демократического государства. Кроме того, это свидетельствует о том, что политическая обстановка в стране стабильная. У нас нет конфликтов между ветвями власти", - отметил Владимир Ульянов в интервью обозревателю "Тюменской линии".

Евгений Бабенко