Поправки в Конституцию усиливают парламентский контроль

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Поправки в Основной закон страны значительно расширяет полномочия Государственной думы РФ и Совета Федерации по осуществлению парламентского контроля за работой исполнительной власти.

"Совет Федерации, Государственная дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц", - гласит статья 1031.

"Обсуждаемые изменения Конституции отвечают современному уровню развития нашей страны, ее экономики, политической системы и социальной сферы", - цитирует заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культур Виктора Смирнова пресс-служба верхней палаты парламента.

По его мнению, новые полномочия, которыми предлагается наделить Совет Федерации, направлены на обеспечение большей открытости государственной власти и знаменуют новый этап в развитии российского парламентаризма.