О безопасности на избирательных участках говорили на штабе Тобольска

| Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Создание условий для обеспечения санитарной защиты и социальной дистанции, всех мер безопасности на избирательных участках - ключевая задача предстоящей избирательной кампании. В администрации Тобольска прошло заседание штаба по обеспечению законности и содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на территории города.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Важно корректно довести информацию до населения относительно того временного интервала, когда можно проголосовать. Этот порядок разработан для того, чтобы не было ажиотажа и столпотворения. Все чувствовали себя комфортно и смогли соблюсти все необходимые меры", - отметил он.

Днем голосования по указу президента РФ определено 1 июля 2020 г. Проголосовать можно и до дня голосования. Для этого, в период с 25 по 30 июня с 8 до 20 часов можно будет прийти на избирательный участок с паспортом. Там будет выдан бюллетень для голосования и обеспечена возможность тайного волеизъявления и опускания бюллетеня в переносной ящик. В списке избирателей будет сделана отметка о голосовании вне дня голосования с указанием даты и времени голосования.

"Ежечасно будем проводить дезинфекцию помещений, обеспечивать посетителей средствами индивидуальной защиты. Все это нужно для нашей с вами безопасности и для соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, чтобы по возможности максимально разгрузить помещения УИК в день голосования", - говорит глава Тобольска.

Анжела Лебедева