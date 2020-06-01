Лучших юных литераторов выбрали в Нижнетавдинском районе

Фото организаторов Фото организаторов

11 школьников Нижнетавдинского района получили награды по итогам районного литературного конкурса "Белый лист".

Ребята представили произведения собственного сочинения в стихах и прозе в двух возрастных категориях. В номинации "Проза" дипломом I степени отмечены Артур Янченко из Бухтальской школы, Зоя Рахматуллина и Кирилл Черепанов из Нижнетавдинской школы.

Дипломом II степени награждены Алина Тухватулина из Бухтала, Кирилл Пастухов из Новопокровской школы и Варвара Коренева из Велижан.

Лучшими юными поэтами признаны ученицы Тюневской школы Полина Филева и Наталия Денисова, у них дипломы I степени. На втором месте Светлана Дубровина из Нижнетавдинской школы, Екатерина Васильева из Андрюшино и Крестина Бобровская из Новопокровки.

Ознакомиться с творчеством ребят можно здесь. По итогам конкурса все получат дипломы и памятные призы.

Евгения Шевцова