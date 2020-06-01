Трое детей и подростков пострадали в ДТП на дорогах Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трое детей и подростков пострадали в ДТП на дорогах Тюменской области 10 июня, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На ул. Тимофея Чаркова в районе СНТ "Трудовик" автомобиль Toyota Camry въехал в заднюю часть автомобиля Toyota Corolla, который пропускал пешехода на пешеходном переходе. От удара машину Toyota Corolla отбросило на 16-летнюю девушку, переходившую улицу по "зебре". По предварительным данным, у пострадавшей диагностировали легкие травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Около 18 часов в пос. Боровский автомобиль Citroen на пешеходном переходе сбил восьмилетнего велосипедиста. У ребенка ушибы и другие травмы. “По предварительной информации, два брата-близнеца катались на велосипедах. Один из мальчиков поехал по переходу, не спешившись. За рулем иномарки находилась 45-летняя женщина”, — добавили в Госавтоинспекции Тюменской области.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В 19 часов во дворе дома №38 на ул. Станционная в Тюмени автомобиль Hyundai Elantra сбил четырехлетнего мальчика, который выбежал в дворовый проезд из-за припаркованного транспорта. Ребенок гулял во дворе с дедушкой. У малыша диагностировали тяжелую травму ноги. “Водитель уехал с места ДТП, сказав, что ему нужно на работу. 11 июня его вызвали в ГИБДД. Обстоятельства наезда на ребенка выясняются”, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В 2020 году сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности более пяти с половиной тыс. водителей за нарушение правил проезда пешеходных переходов. Автомобилистам рекомендуют быть внимательнее, подъезжая к "зебрам", не пользоваться мобильными телефонами и тормозить заранее, чтобы успеть остановиться и пропустить пешеходов.