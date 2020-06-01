За гибель целой семьи в ДТП в Тюменской области будут судить магнитогорского водителя

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Жителя Магнитогорска ждет суд в Тюменской области за ДТП, в котором погибла семья из пяти человек. 4 января 2020 г. водитель тягача DAF ХF95 на трассе Курган - Тюмень выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada GAB 130 XRAY, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, у тягача была разгерметизирована тормозная система. Кроме того, водитель вел DAF со скоростью, не обеспечивавшей контроль над движением. В Исетском районе он допустил неуправляемый занос и тягач выехал на встречную полосу.

Произошло столкновение с автомобилем, в котором ехала семья из пяти человек. Водитель легковой машины, его супруга и трое их сыновей получили травмы, не совместимые с жизнью.

После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Исетский районный суд.