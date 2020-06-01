Онлайн-беседа с Героем России прошла в Тюмени

| Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия"

В онлайн-беседе с юнармейцами, посвященной Дню России, приняли участие депутат Госдумы Иван Квитка и Герой России Роман Романенко.

Открывая встречу, Иван Квитка подчеркнул, что этот государственный праздник сравнительно молодой, но имеет свою историю и считается символом национального единения и гражданского мира.

"Традиционно 12 июня по всей стране и в Тюменской области проходили торжественные мероприятия, люди семьями принимали в них участие. В этом году массовые мероприятия пока ограничены, поэтому отметим День России на онлайн-встрече. Рад, что, несмотря ни на что, мы продолжаем общаться", – сказал он.

| Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия"

Депутат напомнил, что это уже пятая встреча с героями Российской Федерации, которая проводится в онлайн-формате на территории региона. "Получили много положительных отзывов и решили продолжить такой опыт общения. Он актуален в современных условиях. Губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор эту идею активно поддерживает. Сегодня мы беседовали с юнармейцами о нравственных основах, на которых мы должны строить нашу жизнь, услышали мнение ребят о том, как важно не забывать нашу историю, чтить подвиг своих земляков, воевавших за мир", – добавил Квитка.

Герой России отметил, что в Тюмени живут, учатся и работают активные молодые люди, неравнодушные к судьбе своей страны и своей малой родины. "Уверен, что это благодаря семейному воспитанию, эффективной работе учебных заведений, таланту педагогов", – сказал он.