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Федеральные музеи и музеи-заповедники возобновят доступ для посетителей

Общество, 18:29 15 июня 2020

Музей Победы во ВКонтакте | Фото: Музей Победы во ВКонтакте

Приказ о возобновлении работы открытых пространств подведомственных музеев и музеев-заповедников с 16 июня подписала министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Прием посетителей будет организован с учетом всех принятых в том или ином регионе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.

Напомним, Роспотребнадзор утвердил рекомендации по возобновлению работы музеев и музеев-заповедников. Министр Ольга Любимова подчеркнула, что в рекомендациях учтены результаты работы, которую министерство проделало в тесном сотрудничестве с музейным сообществом. Утвержденный документ станет основой для подготовки всех музеев страны к приему посетителей.

Ознакомиться с рекомендациями можно по ссылке.

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# Министерство культуры РФ , музеи , Ольга Любимова , посещения

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