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Тюменские школьники поздравляют соседей с Днем России

Общество, 08:42 12 июня 2020

Викуловской школы №1 | Фото: Викуловской школы №1

Школьники Тюменской области вместе с родителями стали тайными доброжелателями и поздравляют соседей с Днем России, отправляя открытки с символами России, сделанные своими руками.

Они мастерят открытки и опускают их в почтовые ящики, а некоторые создают поздравления и распространяют их по электронной почте и в социальных сетях.

Так, например, ученики Андрюшинской школы Нижнетавдинского района стали тайными доброжелателями и поздравили своих учителей и соседей с Днем России, отправив анонимные открытки.

А ученики Тюменской школы 68 не только смастерили открытки и поделки, но и смонтировали видеоролик.

Фотографии созданных и полученных открыток можно найти в социальных сетях с хэштэгами #Добрыесоседи #ДобровРоссии #Спасибо #МыВместе.

Добавим, что в рамках празднования Дня России тюменские школьники активно участвуют и в других акциях: поют гимн, украшают #ОкнаРоссии, читают наизусть стихи в челлендже #Русскиерифмы, создают рисунки и поделки, видеоролики и подборки фотографий о любимых уголках страны, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

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