Спасатели напомнили тюменцам о безопасности во время ремонта автомобиля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Техобслуживание и ремонтные работы необходимо проводить при заглушенном двигателе и с выключенным зажиганием. В качестве источника освещения при починке авто лучше использовать переносные лампы напряжением не более 12 вольт.

По информации областного управления МЧС России, если аккумулятор стоит на подзарядке, то нужно учесть, что во время этого процесса происходит выделение свободного водорода. А смесь его с кислородом образует взрывоопасную концентрацию. Потому запрещено использовать открытые источники огня в месте, где заряжается аккумуляторная батарея. Также проверьте, чтобы зажимы на клеммах АКБ обеспечивали надежный контакт. А перегоревшие предохранители можно менять только после устранения причины короткого замыкания.

По данным ведомства, самой распространенной причиной возгорания авто является короткое замыкание при неисправности электрооборудования. Также причиной пожара может стать неисправность топливной системы, неосторожное обращение с огнём при курении в салоне, нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ и неосторожного обращения с огнём, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".