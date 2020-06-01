Тюменские "Отряды мэра" готовятся к новому сезону

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тюменские "Отряды мэра" готовятся к новому, 21-у трудовому сезону. 15 июня готовится к выходу первая смена "муравьев".

Ребятам предстоит отработать 10 рабочих дней по три часа. При 100%-й загруженности на первой смене они получат зарплату 3 тыс. 485,71 рублей и размер материальной поддержки от "Центра занятости населения" — 821,42 рубль. Предусмотрено 1 тыс. 400 рабочих мест.

Также 15 июня планировалась онлайн-запись на вторую смену, на которой смогут поработать 1 тыс. 350 несовершеннолетних ребят. Однако ее перенесли. Новая дата и сама онлайн-запись появится на официальном сайте отряды-мэра.рф.

В рамках "Трудового лета" поработать могут ребята от 14 до 18 лет. В "Отрядах мэра" примерно 40 возможных видов деятельности: рабочие по благоустройству, помощники библиотекаря, экскурсовода, администратора, специалиста по маркетингу, слесаря по ремонту автомобилей, артисты и многие другие. В творческие бригады предусмотрено собеседование, сообщает "Вслух.ру".