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Тюменские молодогвардейцы отметили День России масштабной патриотической акцией

Общество, 16:55 12 июня 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

Тысячи лент цветов государственного флага роздали тюменские молодогвардейцы жителям областного центра и муниципалитетов региона в День России. О этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

"Наша патриотическая акция, посвященная Дню России, проходит в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске, Ялуторовске, Ишиме, Голышманово, а также в Омутинском, Ишмском и Тюменском районах. Всего планируем раздать около 8 тысяч ленточек цветов нашего российского триколора", - сообщил он.

Кроме того, в рамках акции тюменцам предлагают продемонстрировать знание географии родного края - собрать на специальной магнитной доске карту Тюменской области из силуэтов районов.

"Еще мы просим тюменцев в трех словах рассказать, за что они больше всего любят Россию. Чаще всего мы слышим такие ответы - за природу и за людей", - рассказал Владимир Сбитнев. В акции участвуют около 50 активистов тюменской "Молодой Гвардии". В Голышманово они провели субботник в парке.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенко

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# Владимир Сбитнев , День России , Молодая гвардия , триколор

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