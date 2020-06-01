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Тюменец заплатит двести тысяч рублей за пьяную езду

Происшествия, 17:45 15 июня 2020

www.65.media | Фото: www.65.media

На 200 тыс. рублей за пьяное вождение оштрафован житель Тюмени. Не дождавшись истечения срока лишения прав, тюменец вновь сел за руль в нетрезвом виде, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, в мае 2020 года мужчина 1 апреля 2020 года мужчина в состоянии опьянения на Mitsubishi Lancer поехал в магазин, чтобы через терминал пополнить баланс сотового телефона.

По дороге ему повстречались сотрудники ДПС. Во время общения полицейский заметил, что водитель находился в состоянии опьянения. Пройти медицинское освидетельствование он отказался.

Суд назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей и на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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# пьяный водитель , штрафы

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