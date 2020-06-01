Итоги конкурса головных уборов и причесок подвели в Ялуторовском районе

| Фото: Культура/Ялуторовский район во ВКонтакте | Фото: Культура/Ялуторовский район во ВКонтакте

Конкурсы "Солнце, не ударь" и "Чудо чудное" для мальчиков и девочек стартовали в Ялуторовском районе 4 июня. Итоги подведены 15 июня.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила специалист передвижного культурного комплекса ЦКиД Ялуторовского района Наталья Рычкова.

"Перед мальчиками стояла задача – создать головной убор - защиту от солнечного удара. А девочкам в конкурсе "Чудо чудное" - соорудить прическу, в которой есть элементы природы. Все работы принимали в группе во ВКонтакте, там у нас есть специальный альбом, куда они выкладывали свои фото. В итоге в конкурсе для мальчиков участвовал всего один человек. Девочки оказались активнее – пять работ", - рассказала она.

В прямом эфире 15 июня организаторы конкурсов запустили голосование, генератором случайных чисел определили победителей.

Девятилетняя Алиса Пелымская из дер. Новый Кавдык признана победителем конкурса "Чудо чудное".

Единственному участнику конкурса "Солнце, не ударь" пятилетнему Прохору Пелымскому из дер. Новый Кавдык присвоено звание победителя.

Анжела Лебедева