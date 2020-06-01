Ялуторовские общественники реализуют проект "Я бегу"

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Проект "Я бегу", разработанный сотрудниками АНО "Точка", выиграл конкурс среди НКО Ялуторовска и получил субсидию в размере 180 тыс. рублей. Средства пойдут на приобретение экипировки бегунам, спортинвентарь, брендирование, проведение фото-и видеосъемок и другое.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор Центра поддержки и развития культуры и спорта Ялуторовска, куратор проекта "Я бегу" Светлана Ефимова.

"Мы впервые разработали проект, который связан с популяризацией бега. Это как раз тот вид спорта, который является не затратным, но эффективным. Проект "Я бегу" будем реализовывать с июля по сентябрь 2020 года. Все желающие от 18 лет могут подать заявку для участия в проекте", - рассказала она.

Во время действия проекта будут проходить индивидуальные и групповые тренировки с приглашенным тренером Алексеем Лебедевым - это действующий спортсмен, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, рекордсмен Тюменской области на дистанции 800 метров. Все занятия с ним пройдут бесплатно.

"Тренер научит ялуторовчан бегать правильно, разработает индивидуальную карту для каждого участника. По итогам действия бегового проекта мы создадим видеоролик. Проведем фотосессии с участниками. Конечная цель – сформировать команду для участия в фестивале бега "Стальной характер", который будет проходить в Тюмени 1 августа", - говорит Светлана Ефимова.

По словам авторов проекта, в первую очередь он рассчитан на молодежь старше 18 лет. Как заметила Светлана Ефимова, для детей в Ялкуторовске работает много спортивных секций. Пенсионеры города вовлечены в проект "Возраст танцам не помеха". А вот молодежь, люди среднего возраста до сегодняшнего дня были вне поля внимания общественников.

"За первые дни более 20 человек уже зарегистрировались для участия в проекте "Я бегу". Мы ждем новые заявки. Ведь бег положит хороший фундамент в улучшении работы всего организма, обеспечив красоту и долголетие", - уверена директор Центра поддержки и развития культуры и спорта Ялуторовска, куратор проекта "Я бегу" Светлана Ефимова.

Анжела Лебедева