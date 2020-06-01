Деревню с ландшафтным парком создадут в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево

| Фото: ГУС Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУС Тюменской области во ВКонтакте

Выставочный комплекс загородных домов создадут в микрорайоне Ново-Патрушево Тюмени, в районе улиц Пермякова - Павла Шарова. Деревня с ландшафтным парком появится благодаря масштабному инвестиционному проекту Тюменской области по размещению тематических выставок ИЖС.

На территории в 0,74 га разместится комплекс с 13 выставочными домами, возведенными по различным технологиям жилищного домостроения: будут представлены дом из сип-панелей, каркасный дом, дома из рубленого бревна, профилированного бруса, клееного бруса, газобетона и другие.

Также на территории выставочного центра расположится большой выставочный банный комплекс, аллея с беседками и малыми архитектурными формами, садовый центр, для создания которого застройщик привлек дендролога с большим стажем работы Лидию Смольникову. На площадке будут расти редкие цветы, кустарники и деревья. Количество представленных видов растений – более 150 наименований.

| Фото: ГУС Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУС Тюменской области во ВКонтакте

Выставочный центр будет открыт для прогулок. По сути, тюменцы получат собственный мини-дендропарк, а жители микрорайона Ново-Патрушево – новую комфортную и красивую прогулочную зону, которую уже называют продолжением Сказочного бульвара.

Проект реализуется при экспертном участии Главного управления строительства Тюменской области, Тюменской областной думы, Тюменского филиала федеральной кадастровой палаты и других профильных структур.

На текущий момент начато освоение территории: выполнены работы по отсыпке, присоединению к сетям водоснабжения и канализации, идет огораживание территории, подведения электросетей, проектирование площадки и объектов, которые на ней расположатся.

Ориентировочная дата открытия первой очереди выставочного парка – ноябрь 2020 года.