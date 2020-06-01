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Первый матч дублеры ФК "Тюмень" проведут с командой "Металлург-Магнитогорск"

Спорт, 17:08 16 июня 2020

fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Межрегиональное объединение "Урал и Западная Сибирь" изменило структуру проведения регионального первенства страны среди команд третьего дивизиона. Дублеры ФК "Тюмень" вместо двухкругового турнира сыграют в однокруговом, сообщает клуб.

Решение связано с тем, что первые футбольные матчи сезона на этом уровне из-за пандемии коронавируса в России можно будет провести не раньше августа. В итоге по задумке организаторов 14 коллективов "Урала и Западной Сибири" проведут всего 13 матчей. Начнутся соревнования 1 августа, завершатся 17 октября, если не случится форс-мажора.

Жеребьевка прошла 15 июня. Дублеры "Тюмени" получили первый номер. Семь матчей они проведут дома, шесть – на выезде. Первая игра пройдет 1 августа с командой "Металлург-Магнитогорск".

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# ФК "Тюмень" , футбол

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