Первый матч дублеры ФК "Тюмень" проведут с командой "Металлург-Магнитогорск"

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Межрегиональное объединение "Урал и Западная Сибирь" изменило структуру проведения регионального первенства страны среди команд третьего дивизиона. Дублеры ФК "Тюмень" вместо двухкругового турнира сыграют в однокруговом, сообщает клуб.

Решение связано с тем, что первые футбольные матчи сезона на этом уровне из-за пандемии коронавируса в России можно будет провести не раньше августа. В итоге по задумке организаторов 14 коллективов "Урала и Западной Сибири" проведут всего 13 матчей. Начнутся соревнования 1 августа, завершатся 17 октября, если не случится форс-мажора.

Жеребьевка прошла 15 июня. Дублеры "Тюмени" получили первый номер. Семь матчей они проведут дома, шесть – на выезде. Первая игра пройдет 1 августа с командой "Металлург-Магнитогорск".