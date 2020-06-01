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В День молодежи тюменцев приглашают на семейный квест

Общество, 11:43 18 июня 2020

Тетрис | Фото: Тетрис

Квест, приуроченный ко Дню молодежи, приготовили для тюменцев организаторы проекта "Тетрис". Участники вспомнят историю интересных мест Тюмени и поборются за полезные призы.

В 2020 году День молодежи как и все другие мероприятия, пройдет в необычном режиме: без праздничных концертов и массовых гуляний, но с семейными прогулками и домашними посиделками.

Квест начнется 27 июня в 10 часов и продлится весь день. Присоединиться можно в любое удобное участникам время. Участники квеста – семейные команды от трех человек.

Команды должны выбрать один из двух маршрутов квеста "Веломаршрут" (могут участвовать команды на велосипедах, самокатах и пр.) или "Пеший маршрут" (пешеходы и семьи с колясками) и зарегистрироваться в группе "Тетрис".

Первая точка квеста – площадь 400–летия Тюмени, там участники получат первое задание. Выполнив все задания и пройдя весь маршрут, команда получит дипломы участника, гарантированный подарок и номерок для розыгрыша, который пройдет в прямом эфире в 18 часов 30 минут 27 июня. В нем будут разыграны подарочные сертификаты в магазин посуды и товаров для дома.

Подробности в группе в ВКонтакте или по телефону: 515-020

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# День молодежи , квест , Тетрис

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