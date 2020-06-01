25 видов сыров смогут приобрести посетители в гастробаре тюменской предпринимательницы

| Фото: Ирины Катерушиной | Фото: Ирины Катерушиной

До 40 посетителей одновременно сможет принимать гастробар "Сырник" предпринимателя Ирины Катерушиной, который открылся на территории Тюменского района у коттеджного п. "Луговое" вблизи муниципальной трассы Тюмень - Ирбит. Хозяйка закусочной реализовала инвестпроект при поддержке инвестиционного агентства на средства займа "Фонда микрофинансирования Тюменской области", сообщает агентство.

Гастробар рассчитан на 10 посадочных мест, увеличить его вместимость в четыре раза получится за счет теплой веранды.

Концепция гастробара "Сырник" предполагает, что примерно 90% всех блюд будут приготовлены из сыра, сделанного на собственной сыроварне. Планируется к реализации около 25 видов сыров высшего качества. Кроме сыров можно приобрести мясные деликатесы и морсы от тюменских производителей.

"Ирина Катерушина демонстрирует отличный пример развития бизнеса на селе", - считают в пресс-службе инвестиционного агентства.

Напомним, что 2020 год в России объявлен годом Сельского предпринимательства.