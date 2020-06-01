Более ста тысяч рублей задолжал тюменец по штрафам за нарушения ПДД

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

76 штрафов более чем на 100 тыс. рублей не оплатил тюменский водитель. Его автомобиль был арестован судебными приставами и помещен на специальную стоянку 17 июня, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Среди нарушений владельца Nissan Almera - выезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости. Их зафиксировали автоматические камерами на дорогах областного центра.

Сотрудники ГИБДД продолжают совместную работу с судебными приставами, задерживая на дорогах должников с десятками неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения.