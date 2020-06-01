Новая техника позволит казанским полеводам вовремя заготовить корма

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Сельхозпредприятия Казанского района с начала 2020 года закупили 24 единицы кормозаготовительной техники, в том числе девять тракторов, четыре посевных комплекса. Кампания по заготовке кормов началась с заготовки сенажа. Полеводы работают две недели.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник управления по развитию АПК Казанского района Сергей Долгих.

"Условия для приобретения сельхозтехники в этом году изменились в пользу аграриев. Спасибо правительству Тюменской области. Ставки по субсидированию за приобретенную технику поднялись до 30 процентов. Это очень хорошо для полеводов", - отметил он.

В Казанском районе запланировано заготовить 8 тыс. 364 тонн сена, 32 тыс. 500 тонн сенажа и силоса – 17 тыс. тонн.

По словам Сергея Долгих, многолетние травы подошли раньше обычного благодаря погоде, ранней весне. По данным на 18 июня в районе заготовлено 5 тыс. 384 тонн сенажа, 17 % от плана. 1,5 тыс. га сена скошено. 1 % сена от плановой цифры уже заложен на хранение. Для сенокоса сейчас оптимальное время, погода позволяет получить качественный сухой корм, уверены полеводы.

"Восемь хозяйств разной формы собственности заняты заготовкой кормов. Около 8 тысяч голов крупного рогатого скота содержится в сельхозпредприятиях Казанского района, в том числе 3 тысячи 142 - коровы. Полеводы обеспечат отрасль животноводства кормами в полном объеме, у животных будет сытная зимовка", - заверил начальник управления по развитию АПК Казанского района Сергей Долгих.

Анжела Лебедева