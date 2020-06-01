Заготовку кормов ведут в Упоровском районе

| Фото: ИИЦ "Знамя правды" | Фото: ИИЦ "Знамя правды"

Упоровские аграрии активно приступили к заготовке кормов, в ней будут участвовать четыре сельхозпредприятия, животноводческо-заготовительный сельскохозяйственный потребительский кооператив "Усадьба", два крестьянско-фермерских хозяйства и владельцы ЛПХ.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" главный специалист-агроном комитета по развитию АПК администрации муниципалитета Виктор Трикачёв, по данным на 17 июня всего по району всеми видами хозяйств заготовлено 7 % запланированного сена и 12 % сенажа. "Три начавших работы сельхозпредприятия застоговали 651 тонну сена и 5 тысяч 151 тонну сенажа", - рассказал он.

По его словам, общая площадь убранных ими сеяных многолетних трав составила 2 тыс. 269 га, владельцы КФХ и ИП скосили 100 га таких трав и 50 га – естественных многолетних трав. Владельцами личных подсобных хозяйств естественные травы скошены на площади 350 га.

Ирина Кургузова