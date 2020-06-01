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Жителя Ярково привлекли к ответственности за поддельное медзаключение

Происшествия, 19:32 17 июня 2020

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Жителя Ярково привлекли к уголовной ответственности за приобретение и использование заведомо подложного документа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в феврале 2019 года житель с. Ярково на основании поддельных заключений из наркодиспансера и психиатрической больницы об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами произвел замену водительских прав, срок действия которых 10 лет. При этом он состоит на диспансерном учете ввиду психического расстройства и расстройства поведения, связанных с употреблением алкоголя с мая 2018 года.

Расследование уголовного дела по ч.3 ст. 327 УК РФ продолжается.

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# водительские права , прокуратура Тюменской области , уголовное дело , Ярковский район

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