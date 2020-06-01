Пожарные Тюменского района проверили готовность избирательных участков
| Фото: МЧС России по Тюменской области
Профилактические рейды проходят на избирательных участках Тюменского района, сообщает областное управление МЧС России.
Особое внимание уделяется проверке огнетушителей, путей эвакуации, запасных выходов и средств пожарной автоматики. Ответственным лицам вручают профилактические памятки.
Инспекторы государственного пожарного надзора детально разобрали с руководителями объектов и председателями избирательных комиссий вопросы соблюдения требований пожарной безопасности на избирательных участках района и при проведении массовых мероприятий.