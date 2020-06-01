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Пожарные Тюменского района проверили готовность избирательных участков

Общество, 12:49 18 июня 2020

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Профилактические рейды проходят на избирательных участках Тюменского района, сообщает областное управление МЧС России.

Особое внимание уделяется проверке огнетушителей, путей эвакуации, запасных выходов и средств пожарной автоматики. Ответственным лицам вручают профилактические памятки.

Инспекторы государственного пожарного надзора детально разобрали с руководителями объектов и председателями избирательных комиссий вопросы соблюдения требований пожарной безопасности на избирательных участках района и при проведении массовых мероприятий.

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# избирательный участок , проверки , Тюменский район

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