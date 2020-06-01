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Учебный полигон ТИУ покажут в популярном тревел-шоу

Общество, 13:23 18 июня 2020

tvbrics.com | Фото: tvbrics.com

Учебный полигон Тюменского индустриального университета в селе Успенка стал местом съемок популярного тревел-шоу. Одна из серий проекта "Чек-лист" международной медиасети TV BRICS расскажет о достопримечательностях Тюменской области, сообщает пресс-служба вуза.

"Чек-лист" – проект, рассказывающий о том, как бюджетно и с пользой отдохнуть в России. Всего в него войдут 85 выпусков — по количеству российских регионов. Выпуск, посвященный Тюменской области, в скором времени смогут увидеть все зрители канала TV BRICS.

Учебная буровая ТИУ для проведения съемок была выбрана не случайно – она входит в число объектов туристического маршрута "Черное золото Сибири", разработанного Агентством туризма и продвижения Тюменской области совместно с ведущими экскурсоводами.

Добавим, учебный буровой полигон вуза был введен в эксплуатацию в декабре 2005 года. Сегодня здесь практикуются студенты профильных специальностей и обучающиеся Многопрофильного колледжа вуза.

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# буровая установка , съемки , ТИУ , тревел-шоу

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