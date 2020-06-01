Из аэропорта Нового Уренгоя теперь можно улететь в Казань, Махачкалу и Уфу

| Фото: Правительство ЯНАО | Фото: Правительство ЯНАО

Новые регулярные рейсы из аэропорта Новый Уренгой открывает авиакомпания "ИрАэро", сообщает правительство Ямала.

Помимо выполняемых перевозчиком в рамках летнего расписания рейсов в Москву (Домодедово), Самару и Волгоград, пассажирам стали доступны прямые перелеты в Казань, Махачкалу, Оренбург и Уфу.

Прямые рейсы по маршруту Новый Уренгой – Казань запланированы раз в неделю с 25 июня по четвергам, вылет в 9 часов 30 минут, а с 6 июля – по понедельникам, вылет в 8 часов 30 минут. Обратные рейсы по тем же дням в 11 часов 20 минут и 10 часов 30 минут соответственно. Время в пути из крупнейшего аэропорта Ямала до столицы Татарстана – три часа.

Полеты самолетов "ИрАэро" по маршруту Новый Уренгой – Махачкала выполняются с 4 июля еженедельно по субботам в 17 часов 10 минут. Рейс осуществляется с транзитной посадкой на один час в Самаре. Время в пути из Нового Уренгоя до столицы Республики Дагестан – 5 часов 50 минут. Обратный рейс вылетает в 23 часа 10 минут по местному времени.

Вылет из Нового Уренгоя в Оренбург запланирован в июне по субботам в 8 часов 30 минут, обратный рейс – в 12 часов 20 минут. С июля рейс будет выполняться по четвергам по тому же расписанию. Время в пути из Нового Уренгоя в Оренбург составит 2 часа 50 минут.

В Уфу в июне будет выполняться три прямых рейса в неделю: по средам, четвергам и воскресеньям. С июля из Нового Уренгоя в столицу Башкирии можно будет улететь четырежды в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время вылета необходимо уточнять при оформлении билета. Перелет из Нового Уренгоя в Уфу займет 2 часа 25 минут.

Рейсы выполняются на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 человек. Каждый самолет перед вылетом проходит специальную обработку, всех пассажиров перевозчик обеспечивает масками и перчатками, рекомендации Роспотребнадзора и Росавиации авиакомпания выполняет в полном объеме.

Продажа билетов на регулярные рейсы авиакомпании открыта на весь летний сезон. Приобрести авиабилеты можно на сайте перевозчика, а также в авиакассах городов.