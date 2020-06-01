Названа причина уменьшения числа работающих иностранцев в Тюменской области

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Количество иностранных граждан, работающих в Тюменской области, резко снизилось.

Как рассказал начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области Дмитрий Мамонтов, это связано с завершением масштабной стройки "ЗапСибНефтехима" в Тобольске - основная масса иностранцев работала там.

"Мы наблюдаем тенденцию перемещения иностранных граждан из одного субъекта России в другой, но общее количество их в стране существенно не меняется. В Тюмени ситуация стабильная: количество работающих иностранцев варьируется от 27 до 30 тысяч", - сказал Дмитрий Мамонтов.

Он добавил, что работодатели, принимающие на работу иностранцев, теперь обязаны тестировать их на коронавирус за свой счет.

"Многие приезжают из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы. Процесс внутренней миграции неизбежен, но здесь важно не допустить распространения инфекции в нашем регионе, поэтому тестирование обязательно", - заключил Дмитрий Мамонтов.

Евгения Шевцова