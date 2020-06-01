Автобус сбил пожилую женщину на улице Ленина в Тюмени

| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив) | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)

Пожилая женщина попала под колеса автобуса 25-го маршрута на ул. Ленина в Тюмени 18 июня.

Информация о ДТП в районе дома №76 — напротив Центрального рынка — поступила в ГИБДД около 11 часов. Пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода.

"Женщина вышла из-за припаркованной маршрутки. Ее сбил автобус 25-го маршрута. Пассажиры автобуса не пострадали. Женщина получила травму. По предварительным данным, она ударилась головой", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Вызвана скорая помощь. Личность пострадавшей устанавливается.

Инна Пахомова