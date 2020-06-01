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Тюменские спасатели освободили застрявшую в стуле девочку

Происшествия, 13:45 18 июня 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Шестилетнюю девочку, застрявшую ногой в стуле, освободили сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования 17 июня.

Помощь спасателей потребовалась жильцам одной из квартир жилого дома №14 на ул. Ялуторовская. Ребенок застрял в стуле.

"Стул разобрали при помощи слесарного инструмента. Ножку ребенка высвободили. Ребенок не пострадал", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Операция по освобождению ребенка заняла несколько минут.

Инна Пахомова

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# дети , спасатели , ТОСЭР

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