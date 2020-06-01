Тюменские спасатели освободили застрявшую в стуле девочку
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
Шестилетнюю девочку, застрявшую ногой в стуле, освободили сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования 17 июня.
Помощь спасателей потребовалась жильцам одной из квартир жилого дома №14 на ул. Ялуторовская. Ребенок застрял в стуле.
"Стул разобрали при помощи слесарного инструмента. Ножку ребенка высвободили. Ребенок не пострадал", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.
Операция по освобождению ребенка заняла несколько минут.
Инна Пахомова