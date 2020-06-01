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В Тобольске заработает площадка виртуальных аттракционов

Общество, 12:10 22 июня 2020

Кванториум-Тобольск | Фото: Кванториум-Тобольск

Площадка виртуальных аттракционов "Реально нереально" заработает в Тобольске 1 июля, сообщает Кванториум-Тобольск.

Школьников познакомят с работой VR-технологий, в игровой форме покажут сложные технические моменты. Участники смогут посетить комнату виртуальной реальности, проедут на мотоцикле-тренажере по виртуальному маршруту и сразятся с пиратами в виртуальной игре. Помимо развлечений, можно будет принять участие в викторине и собрать VR-очки.

Площадка будет работать в детском технопарке "Кванториум-Тобольск" с 16 до 18 часов.

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# кванториум , Тобольск

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