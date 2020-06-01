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Юрий Конев: в жилищном строительстве на селе важен комплексный подход

Экономика, 16:31 19 июня 2020

mcx.ru

Вопросы жилищного строительства и развития инфраструктуры в сельской местности взаимосвязаны. Это отметил заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Юрий Конев на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

По словам законотворца, на площадках, которые выделены для жилищного строительства, надо охватывать все: дороги, газификацию, водоснабжение.

"Люди построили жилье и хотят жить в комфортных условиях. Вопрос в финансировании. Правительством много сделано в этом направлении", - рассказал Юрий Конев.

Практически везде проведено электричество, в некоторых районах в несколько раз увеличено финансирование на дороги.

"Некоторые главы обеспокоены, смогут ли они в полной мере израсходовать выделенные на дорогу средства. Я регулярно обзваниваю все свои территории, интересуюсь и в главном управлении строительства Тюменской области, везде ли есть подрядчики. В моем избирательном округе проблем с этим нет", - подчеркнул Конев.

Зампредседателя считает приоритетной тему газоснабжения. Он отметил, что при делении территорий на выгодные и невыгодные, надо учитывать и другие факторы, кроме чисто экономического эффекта.

"К примеру, Вагайский район, Казанка, Тукуз. Это большие стабильные поселения с положительным приростом населения. Нужно понимать, сколько там живет людей, чем занимаются. Что сделать, чтобы оживить территорию, чтобы кооперативы стали беспроблемно работать, чтобы фермеры молоко сдавали, а без дорог и без газоснабжения ничего не сделаешь", - резюмировал замглавы аграрного комитета.

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# жилищное строительство , облдума , Тюменская областная дума , Юрий Конев

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