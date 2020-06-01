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В Кубке России по интерактивному футболу пройдет дополнительный турнир

Спорт, 18:54 19 июня 2020

РФС | Фото: РФС

Дополнительный отборочный турнир в рамках Кубка России по интерактивному футболу пройдет 21 июня, сообщает Российский футбольный союз.

В этом турнире могут принять участие только те игроки, которые ранее участвовали в региональных и онлайн отборочных турнирах, но не смогли пробиться в основной этап. При этом каждый отдельный игрок может зарегистрироваться для участия только в одном дивизионе - PlayStation 4 или Xbox.

По результатам дополнительного отборочного турнира в основной этап Кубка России пройдут пять игроков на PlayStation 4 и шесть игроков на Xbox One. Регистрация открыта до 20 июня.

Кубок России по интерактивному футболу проходит по игре FIFA 20 в режиме Ultimate Team в двух дивизионах: Playstation 4 и Xbox One. В соревнованиях могут участвовать граждане России не младше 14 лет. Призовой фонд составляет 1 млн рублей.

В рамках основного этапа турнира сыграют 64 игрока на PlayStation и 32 игрока на Xbox One. Матчи будут разделены на групповой раунд и раунд плей-офф. Полуфиналисты плей-офф пройдут в гранд-финал турнира, где сразятся за кубок России по интерактивному футболу.

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# киберспорт , ФИФА

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